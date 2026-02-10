札幌市手稲区で住宅が爆発し５人が死傷した火事で、少なくとも３９棟で被害があったことがわかりました。付近の住民は、一夜明けた２月１０日も後片付けに追われています。規制線の奥に残る、焼け焦げた建物の残骸。（山本記者）「火事があった現場は一夜明けた今も焦げ臭いがしており、一本入った道路にも建物の一部が散らばっています」 ９日午前５時ごろ、札幌市手稲区の木造２階建ての住宅が爆発した火事。焼け跡から、この