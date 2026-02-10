11日（水）建国記念の日は、前線を伴った低気圧が本州付近を通過するでしょう。また、別の低気圧が北日本を通過する見込みです。西日本や沖縄では雨の降る所が多く、激しい雷雨となる所もありそうです。ただ、午後は次第に天気が回復するでしょう。東日本や北日本も雲が広がりやすく、所々で雨や雪が降り、雷を伴う所もありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高くなりますが、東京では平年より低くなる見込みです。久々にまと