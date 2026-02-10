きょう10日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16※関西ローカル）では、「街ブラ-1グランプリ2026」を届ける。【動画】多様なロケ手法を披露するM-1ファイナリスト→千鳥・大悟も戸惑い昨年末に開催された漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』。ダークホースだったたくろうが最終決戦で圧勝した。その舞台でしのぎを削ったM-1ファイナリストたちが、今度は“漫才”ではなく、“ロケ”で激突するロケ頂上決戦「街ブラ-1グ