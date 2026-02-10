政府は衆院選後の特別国会を18日に召集する方針を固めました。【映像】総理官邸の様子特別国会の会期は7月17日までの150日間で、召集日の18日には、総理大臣指名選挙で高市総理が再選出され、第2次高市内閣が発足する見通しです。高市総理は、連立を組む日本維新の会に対して閣内での協力も求めていて、維新議員が新たに入閣する可能性もあります。また、高市総理は、「飲食料品の消費税2年間ゼロ」について夏前に国民会議