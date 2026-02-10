FM大阪開局55周年企画『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』（2月15日、大阪城ホール）と、大阪みやげ「月化粧」の青木松風庵のコラボレーションが決定した。【写真】「月化粧」万博でも話題に…“200円スイーツ”を発見コンサートは、ゆず初の「YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日」（2024年12月）を「関西でも開催してほしい！」の声に応え、FM大阪開局55周年企画として大阪城ホールで開