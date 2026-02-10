大阪府と大阪市は、９日から「みんなでつくる万博写真集フォトコンテスト」の作品募集を開始した。大阪・関西万博の取組み等を記録し、レガシーとして後世に継承するため、みんなでつくる「参加・共創型」の写真集を発行するため、万博会場内外の様々な写真を募集し、幅広い応募を受け付けている。募集作品は、万博会場の賑わいや街中の盛り上がりの様子などが撮影され、大阪・関西万博の魅力や特色を収めた写真。応募者１人に