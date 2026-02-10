日本維新の会の吉村洋文代表がきょう午後取材に応じ、高市総理から直接閣内協力を要請され、維新から閣僚を出す方針であることを明らかにしました。【映像】吉村洋文代表のコメントきのう、高市総理との衆院選挙後初の党首会談を終えた維新の吉村代表はきょう大阪で取材に応じ、昨日夜に高市総理から電話があったと話しました。高市総理は「次の内閣改造では、是非（維新に）入閣してもらいたい」と話したといい、吉村代表も「