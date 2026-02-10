熊本市役所の新庁舎をきっかけに周辺のまちづくりについて話し合う有識者の会議が開かれ、まちづくりプランの骨子案が示されました。検討委員会では市議会特別委員会や経済団体からの意見のほか市民アンケートの結果などを踏まえたまちづくりプランの骨子案が示されました。 骨子案では将来像について、市民生活を守り、企業に選ばれる災害に強いまち、多様な経済活動が興り、連鎖する、活発な新陳代謝が生まれるまちなど