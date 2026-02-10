俳優の高橋英樹が10日、自身のアメブロを更新。82歳の誕生日を迎えたことを報告し、周囲からのプレゼントについて明かした。【映像】高橋英樹、手術を受けたことを報告＆病室での姿を公開高橋は「本日は私の82歳の誕生日です。お陰様で物凄く！元気に誕生日を迎えることができました。有り難うございます」とイチゴを手にした、笑顔の写真を公開した。続けて「みなさんから誕生日前に、、、、すでに沢山！プレゼントを頂きま