相模原市は10日、障害者へのちょっとした配慮や手助けができる人を育てる「共にささえあいサポーター」養成講座を開始すると明らかにした。同市緑区の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で45人が殺傷された事件から今年で10年となるのを機に、共生社会実現に向けた取り組みを加速する。2026年度当初予算案に関連経費118万円を盛り込んだ。取り組みでは、障害者団体への聞き取りをした上で、駅などで困っている人がいた場合の