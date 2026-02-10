熊本県開催の女性が働きやすい職場づくりについて考える企業トップセミナーが開かれました。男女共同参画を推進している県内企業4社が表彰され、女性の管理職登用や子どもの看護等休暇を有休にするなど会社独自の制度などを発表しました。 また大塚製薬の西山和枝さんが「働く女性のヘルスケア」をテーマに講演し「更年期症状だけで200種類以上あるとされ、周囲の理解や相談体制の充実が重要。企業の課題として捉え