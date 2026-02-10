大相撲、プロレス、総合格闘技で活躍し“借金王”の愛称で親しまれた安田忠夫（やすだ・ただお）さんが8日に死去したことが分かった。62歳だった。東京都出身。10日、新日本プロレスが発表した。新日本プロレスは公式サイトで安田さんの訃報を伝えると、活躍を振り返り「謹んで、安田忠夫さんのご冥福をお祈りいたします」としのんだ。どこか憎めない人柄で多くの人々に愛された男は、最後まで波乱万丈の人生だった。安田