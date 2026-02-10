プルデンシャル生命は2026年2月10日の記者会見で、4日に発表した90日間の新規営業活動の自粛について、「非常に重大な決断だった」とし、事前にその内容を社員に伝えていなかったと明かした。発表後には全社ミーティング等で自粛の背景などを説明プルデンシャル生命は、社員・元社員106人が不適切に合計30億円超を受け取るなどの金銭不祥事を受け、ガバナンス体制の見直しなどを最優先に実施するため、9日から90日間、新規営業活動