&TEAMのニコラスが、抜群のファッションセンスとカリスマ性を披露した。ニコラスは2月10日、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、「Winter armor on（冬装備オン）」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ニコラス、挑発的な“へそチラ”コーデ公開された写真には、持ち前のセンスが光るニコラスの姿が収められている。ブラウンとホワイトのカウ柄（牛柄）が目を引くボリューム感のあるファーブルゾンを主役に、