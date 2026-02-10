次期法学部長 塩谷毅 教授提供：岡山大学 岡山大学が10日、次期法学部長と経済学部長の適任者を決定しました。現学部長の任期満了に伴うもので、任期は2026年4月1日から2028年3月31日（2年）です。 次期法学部長は、塩谷 毅教授（56）です。石川県出身で、「刑法学」が専門分野です。 次期経済学部長は、尾関 学教授（53）です。神奈川県出身で、「日本経済史」が専門分野です。現在、岡山大学経済学部の副学部長を務