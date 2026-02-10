東海3県で子供たちへのインフルエンザの感染が拡大しています。愛知県は10日、今月8日までの1週間の学級閉鎖が、今シーズン最多になったと発表しました。愛知県内の小中高校などで今月2日から8日までの間に学級閉鎖となったのはあわせて300施設で、前の週の(1月26日～2月1日)の203施設を上回り、今シーズンで最も多くなりました。愛知県の前週の定点当たりの患者報告数は38.75人で、国が警報レベルの目安