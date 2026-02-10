静岡県内では、9日 ひき逃げ事件が相次ぎ、島田市では高齢男性が車にはねられ死亡しました。浜松市中央区で発生したひき逃げ事件で逃走していた容疑者の男は、10日午後、逮捕されました。警察によりますと、9日 午前11時頃、島田市の県道トンネル内で、別の事故で路上に転倒していたバイクの運転手で高齢男性が車にはねられ死亡し、はねた車がそのまま逃走するひき逃げ事件が発生しました。警察は、その後、車を特定し、島田市川根