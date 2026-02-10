山形市の小・中学校で10日、動物との触れ合いを通して心身の安らぎを求めるアニマルセラピーが行われました。子どもたちは実際に動物と触れながら癒やしを感じていました。アニマルセラピーを体験したのは、山形市立蔵王三小と蔵王二中の児童・生徒あわせて6人です。この授業は、普段子どもたちが勉強している「いのちの学習」の一環で、動物に触れ、思いやりの心や優しさを育ててもらおうと初めて行われました。講師