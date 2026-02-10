１０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５５．９９ポイント（０．５８％）高の２７１８３．１５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７４．４２ポイント（０．８１％）高の９２４２．７５ポイントと続伸した。売買代金は２３４０億３９６０万香港ドル（約４兆６５０３億円）に縮小している（９日は２５５１億４１６０万香港ドル）。米株高が好感される流れ。昨