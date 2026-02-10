アルミとガラスを多用した高級感あるキャビンフェラーリ初のEVは『ルーチェ（Luce）』と命名され、元iPhoneデザイナーのジョニー・アイブ氏監修による革新的なインテリアを採用することが明らかになった。【画像】運転体験に重点を置いた次世代インテリア【フェラーリ・ルーチェのインテリアデザインを詳しく見る】全18枚新型ルーチェは4ドアの4人乗りGTで、4モーター駆動システムにより最大1000psを発揮する見込みだ。完全公開