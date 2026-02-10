けさの県内は氷見市で最低気温が氷点下10.8度と観測史上最も低くなるなど各地で厳しい冷え込みとなりました。あすは暖かな朝となりそうです。県内はけさ冷え込みが強まりました。最低気温は氷見市で観測史上最も低い氷点下10.8度を記録したほか南砺市でも今シーズン最低の氷点下9.1度を記録するなど各地で0度を下回る冬日となりました。あす、建国記念の日は各地で雨が降り雷を伴って雨脚の強まるところがありそうです。あす