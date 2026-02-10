10日午前9時半から断水続く神奈川県の箱根町で寒波による水道管の凍結などの影響により、断水が発生しています。このあと、一時的に水の供給を再開するということですが、深夜から早朝にかけ、再び断水するということです。【写真を見る】寒波の影響で水道管の破裂など相次ぎ観光地「箱根」で断水一部飲食店は休業水の供給は一時復旧も深夜から再び断水に神奈川県箱根町によりますと、強い寒波の影響で水道管の凍結や破裂が相