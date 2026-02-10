■全国の11日（水・祝日）の天気朝にかけて、本州南岸を前線を伴った低気圧が東へ進むでしょう。また、北海道を低気圧が通過する見込みです。このため、午前を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。西・東日本の太平洋側では、雷を伴って激しく降る所があり、風が強まりそうです。また、東・北日本の山沿いでは雪が降り、甲信地方は、大雪となる所があるでしょう。北海道では、夜にかけて湿った雪の降る所が多そうです。最低気温は全