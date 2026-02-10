女優齋藤飛鳥（27）が10日、東京・国立新美術館で、「テート美術館−YBA＆BEYOND世界を変えた90s英国アート」取材会に出席した。英国アートをテーマにした展示を前に、「イギリスの代表的なバーバリー」を着用して、華麗に登場した。同展示のアンバサダーと音声ガイドを務める。展示テーマの「YBA」とは、「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト」のこと。「私と同じくらいの若い人たちが、これだけしっかり主張を持って表現し