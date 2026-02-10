2026年アジア太平洋経済協力（APEC）第1回高級実務者会合が2月10日午前、広州で開幕しました。今回の会合は、2026年のAPEC会議のテーマ「アジア太平洋共同体の構築、共同の繁栄を促進」と三つの優先分野である「開放、革新、協力」に焦点を当て、各分野・各枠組みの協力を全面的にスタートさせ、具体的な協力を深く討論し、11月の非公式首脳会議のために成果を蓄えます。中国がAPEC非公式首脳会議のホスト国を務めるのは今年で3回