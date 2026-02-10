2024年10月、SNSで知り合った10代の少女が18歳未満であることを知りながら、岡山市内のホテルで少女にみだらな行為をした疑いで愛媛県の男（33）が逮捕されました。 岡山県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕されたのは、愛媛県今治市の自称、動画作成業の男（33）です。警察によりますと、男は2024年10月19日、岡山市内のホテルで、岡山県南部に住む当時10代の少女が18歳未満であることを知りながら、少女に対しみだらな行為を