環境省は2026年2月4日、11年3月の福島第一原発事故による除染で生じた土のうち、再生利用する「復興再生土」を一時的に保管する建物を報道陣に初めて公開した。環境省は今後、復興再生土の利用先を創出するほか、広報活動にも力を入れていきたいという。復興再生土は霞が関の中央官庁の花壇で活用除染で生じた土（除去土壌）は、「中間貯蔵施設」（福島県大熊町・双葉町）へ運び込まれ、安全に管理・保管される。この除去土壌のう