高速コンビの司令塔&U20代表候補のミドルバレーボールの全九州選抜高校大会は2月8日、熊本県立総合体育館(熊本市西区)で男女の決勝を行い、女子は「東龍(とうりゅう)」こと東九州龍谷(大分1位)が10大会連続20度目、男子は大村工(長崎1位)が3大会ぶり6度目の優勝を飾った。新チームによる最初の「九州大会」を危なげなく制した。予選リーグを含めて6試合で失セットゼロの完全優勝にも、東龍の竹内誠二監督(50)は「テーマだ