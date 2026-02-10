母親の両肩をいたわるように抱いて演歌歌手の天童よしみ(71)が93歳の誕生日を迎えた母親との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。歌手人生を長年支えてきた母を「美の師匠」と呼んで慕う天童。「母お誕生日迎えましたありがとうございます93歳になりました」とインスタグラムに書き込み、2人並んだショットをアップ。大きなイチゴのバースデーケーキを前に天童が母の両肩を優しくいたわるように抱いて「まだまだ親