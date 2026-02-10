太平洋側の地域は、この1か月間の降水量が平年の2割以下の所が多くなっていますが、あすは久しぶりに雨が降り、空気が潤うでしょう。東京で10ミリ以上の雨が降るのは約3か月ぶりのことです。あすは低気圧が発達しながら日本付近を通過するため、全国的に雨が降るでしょう。これまでは低気圧が来ても陸地から離れて通過したため、太平洋側の地域は雨が降らない状況が続いていましたが、あすは、まとまった雨になりそうです。上空の