メジャー経験もある元ソフトバンク・和田毅氏（44）が自身のYouTube「和田毅ラボ」を更新。3月のWBCで日本代表の野手のキーマンになると思う選手を挙げた。和田氏は「野手のキーマンは鈴木誠也選手だと思っています」と明かした。前回WBCにも選出されながら左脇腹のケガで辞退。「悔しかったと思う。今回は満を持して」と期待する。カブスでは昨季日本人3人目のシーズン30本塁打100打点を達成した。和田氏は「大谷翔平選