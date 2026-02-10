元水泳・飛び込み選手で、現在はダイビングコーチを務めつつ情報番組のコメンテーターとしても活躍する馬淵優佳さんが、自身のインスタグラム・ストーリーズで水泳・瀬戸大也選手との離婚を公表しました。 【写真を見る】【 馬淵優佳 】瀬戸大也選手との離婚を公表「子どもたちとの生活を大切に」「これからも全力で挑戦を続けていきます」馬淵さんは「応援してくださる皆様へ私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成