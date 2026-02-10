記者会見する中国日本商会の本間哲朗会長＝10日、北京（共同）【北京共同】中国で展開する日本企業でつくる中国日本商会の本間哲朗会長（パナソニックホールディングス副社長）は10日の記者会見で、関係が悪化した日中両政府の間で「十分な対話がないことを心配している」と懸念を示した。1月の企業アンケートで2025年7〜12月の自社景況感が前回から3ポイント改善しており、各社から関係修復を望む声が寄せられた。北京で会見