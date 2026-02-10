石川県能美市は10日、上司から「残業三兄弟」と呼ばれるなどパワハラを受け、昨年10月に職員が自殺していたと発表した。上司を停職6カ月の懲戒処分とし、井出敏朗市長も管理監督責任をとり、給与を3カ月減額するという。市や市が設置した第三者委員会がまとめた報告書によると、亡くなった職員は総務部所属だった。上司は亡くなる前、職員を別の職員と合わせて「残業三兄弟」と呼んだほか、課員全員に事前申請のない時間外勤務