お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。MCのお笑いコンビ「ハライチ」に観光大使としてのアドバイスを送る場面があった。この日は「北関東3県三つ巴お国自慢SP」と題し、群馬県出身の芸能人代表として関、茨城県代表としてタレントの鈴木奈々が、栃木県代表として「U字工事」が出演し、トークを展開した。「ハライチ」澤部佑は、関らに「