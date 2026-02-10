秋篠宮妃紀子さまは１０日、東京都千代田区の経団連会館で開かれた第７１回青少年読書感想文全国コンクールの表彰式に出席された。式典で「さらに多くの子どもたちに本との幸せな出会いがありますよう願います」とあいさつされた。その後、受賞した小中高生と懇談し、「受賞おめでとうございます。これからどんな本を読みたいですか」などと声をかけられた。