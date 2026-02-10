今、各地でインフルエンザが流行している。2月10日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、インターパーク倉持呼吸器内科クリニック院長の倉持仁に今年のインフルエンザの特徴を聞いた。 大竹「巷ではインフルエンザが流行っていて学級閉鎖になったりしているようですが、感染は広がっているんでしょうか？」 倉持「先週の日曜日くらいから急速に爆増しておりまして、各小中高で一気に学級