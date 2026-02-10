巨人ＯＢでヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１０日、巨人春季キャンプで２年ぶり５度目となる臨時コーチを務めるため、チームに合流した。グラウンドではリチャード、石塚、中山らと言葉を交わして、時には身ぶり手ぶりを交えて指導。さらにキャンプ地の宮崎県総合運動公園内にある武道館に足を運び、開催中の「長嶋茂雄追悼展示」を見学した。昨年６月に８９歳で死去