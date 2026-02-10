衆院選は自民党が316議席と圧勝した。2月10日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦が選挙結果を分析した。 長野「今回の衆院選の分析はされましたか？」 吉崎「私はいつも選挙が終わると比例の得票数が各党ごとにどういうふうに動いたかを計算するんですよ。前回2024年の衆院選と比べると自民党って1458万票から2102万票ですので650万票くらい増えているわけなんです