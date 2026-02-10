巨人の若林楽人外野手（２７）が１０日、２軍キャンプで最後まで居残って、特打で打ち込んだ。若林は、全体練習が終了した午後３時３０分過ぎから午後４時５０分まで居残り。時には、素振りしたバットをそのまま投げ飛ばす場面も。詳細については伏せたが、石井２軍監督が求めるスイングへと変貌（へんぼう）すべく、意欲的に振り込んだ。１時間以上の居残りを終えると、ファンにサインをして球場を後にしていた。