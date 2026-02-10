ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子スロープスタイル決勝で、中国の大スター・谷愛凌（中国）を上回り大会２連覇を果たしたマチルド・グレモー（スイス）の背中のアザに注目が集まっている。グレモーは決勝で８６・９６点の高得点をマーク。同種目で初の金メダルを狙った谷を下した。グレモーは空中で回転する際にウエアがめくれて背中が見える場面があったが、背中には丸いあざのようなものが２つ見えていた。