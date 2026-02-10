◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）春のクラシック戦線を占う３歳重賞は、積雪のため８日から１０日にスライドして行われ、３番人気のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は６着だった。父コントレイル初の重賞制覇は持ち越しとなった。重賞初挑戦となった前走の京都２歳Ｓは３着に敗れたが、栗東滞在で調整を続けて、スペシャルウィーク、ネオユニ