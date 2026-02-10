11日の天気予報岡山・香川 11日（水）は朝は広い範囲で雨が降りそうです。日中は雲が多く、すっきりしない天気となりそうです。 岡山県北部の山沿いでは、雨が降ったりやんだりで雪がまじるところもありそうです。 最高気温は津山市が9℃、岡山市が12℃、高松市が11℃で、平年並みかやや高くなりそうです。 ただ日差しが少ないので、体感としては気温ほどあたたかさは感じられません。お出掛けの際はあたたかく