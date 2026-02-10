福岡県は10日、渇水対策本部を設置しました。県内のダムは貯水率の低下が続き、水不足の深刻さが増しています。 福岡都市圏などに水を供給する筑後川水系の江川・寺内・小石原川の3つのダムの貯水量は、10日午前0時時点でおよそ544万立方メートルです。貯水率は11.2パーセントで、平年の6分の1程度まで落ち込んでいます。福岡県志免町の入浴施設では。■中村安里アナウンサー「こちらには入浴施設があるので