俳優の東ちづる（65）が10日、自身のインスタグラムを更新。「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行」に出かけていることを明かし、夫・堀川恭資氏との2ショット写真を披露した。【写真】「お2人の笑顔がとても素敵です」夫・堀川恭資氏との海外旅行2ショット披露の東ちづる堀川氏は、2010年に難病の「ジストニア痙性斜頸」と診断。2年におよぶ闘病＆介護を経て、現在は趣味のゴルフや旅行などができる