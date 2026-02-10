スケルトンのそりの試作品を手に取材に応じる宮脇製作所の宮脇哲也専務＝1月、長野県駒ケ根市小さな企業が日本選手を支えている。スケルトン男子、高橋弘篤にそりを供給する長野県駒ケ根市の金属加工会社「宮脇製作所」。専務の宮脇哲也さん（54）は20年以上そりの製作を続け、審判の資格も取得したほどだ。今大会限りで現役を退く41歳のベテランへ「悔いを残さず全てを出し、笑って終わってほしい」とエールを送る。きっかけ