愛媛の46歳の男が、高知市の知人女性の遺体を山の中に遺棄した事件で、男は事件の数カ月前から複数回にわたり、高知を訪れていたことが分かりました。愛媛・四国中央市の会社員杉尾頼久容疑者（46）は2025年9月下旬、高知市の大谷せい子さん（当時47歳）の遺体を愛媛の山中に遺棄した疑いで9日逮捕されました。杉尾容疑者は、大谷さんとは事件の数カ月前に知り合い、高知を複数回訪れていたということです。10日朝、死体遺棄の疑い