十日町市で1月26日から市内に住む中学3年生の少女が行方不明となっています。2週間が経ちましたが、いまだ発見に至っていません。警察は情報提供を呼び掛けています。行方不明になっているのは十日町市新座甲に住む中学3年生の樋口まりんさん（14）です。樋口さんは1月26日午後7時頃、自宅を徒歩で外出したまま帰宅せず、保護者から「娘がいなくなった」と110番通報があり事案が発覚しました。 警察によりますと、樋口さんは身