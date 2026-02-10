北海道への翼が、驚きのプライスで登場です！AIRDO（エア・ドゥ）は2026年2月10日（火）より、全路線が片道一律7,000円となる「DOセール」を開始しました。対象は新緑が美しい5月下旬から6月末までの搭乗分で、予約期間は2026年2月10日（火）〜2月16日（月）までのわずか7日間です。このセールは、航空券の価格が上昇しがちな初夏シーズンの旅を、誰でも手軽に楽しめるようにするものです。梅雨のない北海道での爽やかな観光や、道