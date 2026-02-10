今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、ドルの上値の重さを意識しつつ米経済指標を注視する展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円００～１５６円３０銭。 中国当局が同国の銀行に対し、米国債の保有を抑制するように求めたと９日に報じられて以降、ドル資産離れの懸念からドル安基調となっている。一方、東京市場では衆院選後に日経平均株価が史上最高値の更新を続け、米株式市場ではソフトウ